Olimpiadi Milano Cortina 2026, Mariah Carey canta Nel blu, dipinto di blu di Modugno: il web impazzisce dopo la performance – VIDEO

Olimpiadi Milano Cortina 2026, Mariah Carey ha intonato Nel blu, dipinto di blu di Modugno: il web ha reagito così dopo la performance – VIDEO

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state caratterizzate – questa sera – da un grande momento musicale. A salire sul palco è stata la nota star internazionale Mariah Carey, che nel corso della sua esibizione si è lasciata andare anche ad una performance in ‘salsa’ italiana.

Mariah Carey sings in Italian at the #WinterOlympics.pic.twitter.com/P6ESohjjRQ — The XO Show ™ (@latenightxoshow) February 6, 2026

La cantante statunitense ha intonato Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno, scatenando le reazioni di tutto il web. Solita, netta, divisione degli utenti sui social: c’è chi ha apprezzato l’omaggio dell’iconica artista in lingua italiana e chi non ha gradito. Ma una cosa è certa: è stata una performance di altissima intensità, che ha sottolineato – anche se non ce n’era bisogno – le doti fuori dal comune di Mariah.

