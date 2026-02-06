Connect with us
Olimpiadi Milano Cortina 2026, Mariah Carey canta Nel blu, dipinto di blu di Modugno: il web impazzisce dopo la performance – VIDEO

36 minuti ago

Olimpiadi Milano Cortina 2026, Mariah Carey ha intonato Nel blu, dipinto di blu di Modugno: il web ha reagito così dopo la performance – VIDEO

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono state caratterizzate – questa sera – da un grande momento musicale. A salire sul palco è stata la nota star internazionale Mariah Carey, che nel corso della sua esibizione si è lasciata andare anche ad una performance in ‘salsa’ italiana.

La cantante statunitense ha intonato Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno, scatenando le reazioni di tutto il web. Solita, netta, divisione degli utenti sui social: c’è chi ha apprezzato l’omaggio dell’iconica artista in lingua italiana e chi non ha gradito. Ma una cosa è certa: è stata una performance di altissima intensità, che ha sottolineato – anche se non ce n’era bisogno – le doti fuori dal comune di Mariah.

