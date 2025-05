Onana, la sua macchina da 350 mila sterline a rischio sfascio: ecco cosa è successo

Ennesimo episodio da dimenticare per André Onana: la macchina del portiere dello United a rischio asta o sfascio: ecco come mai

Andre Onana ha vissuto un altro episodio da dimenticare in una stagione già complicata per l’ex Inter: secondo quanto riportato dal Sun, la polizia gli ha sequestrato una Lamborghini Urus da 350.000 sterline per mancanza di assicurazione. Il portiere del Manchester United, già sotto accusa per alcune prestazioni deludenti in campo, si è visto togliere l’auto a Hale Barns dopo che un amico alla guida è stato fermato grazie a un controllo automatico della targa. Ora ha 14 giorni di tempo per regolarizzare l’assicurazione e recuperare il veicolo, altrimenti rischia che venga venduto all’asta o addirittura distrutto.

L’episodio è solo l’ultimo di una serie di gaffe fuori dal campo per i giocatori dello United: sempre secondo il Sun, in passato anche Paul Pogba si era visto sequestrare la sua Rolls-Royce da 300.000 sterline per targa non conforme. Onana, intanto, ha cercato di lasciarsi tutto alle spalle contribuendo al 4-1 dei Red Devils sull’Athletic Club in Europa League, che ha garantito l’accesso alla finale contro il Tottenham.