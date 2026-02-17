Open Var, De Marco analizza: «Bastoni? Il contatto è lieve, la simulazione ci poteva stare. Sul protocollo riguardante il doppio giallo» 

Open Var, De Marco svela: «Bastoni? Il contatto è lieve, la simulazione ci poteva stare. Sul rosso a Kalulu». Le parole

A Open VAR l’ex arbitro Andrea De Marco è intervenuto per commentare gli episodi di Inter–Juve andati in scena sabato sera. Di seguito le sue parole.

SULL’EPISODIO – «Il contatto è lieve, la simulazione ci poteva stare. Le minacce a La Penna e a Bastoni sono sbagliate. Il dissenso nel calcio c’è sempre stato, quando si tocca la sfera personale non è più sport»

SUL PROTOCOLLO – «Sul protocollo riguardante il doppio giallo se ne parla da molto, è chiaro che se una squadra rimane in 10 cambia poco il modo in cui arriva il cartellino. Quando ci si riunirà speriamo che già dal prossimo mondiale si possa sanare questa parte di protocollo»

SUL PRIMO GIALLO A KALULU – «L’arbitro era posizionato bene, bisogna vedere la velocità a cui si è svolta l’azione. È chiaro che la squadra arbitrale può aiutare l’arbitro in campo, c’è molta collaborazione. L’assistente numero 2 era coperto, Doveri era nella zona delle panchine. Per poter entrare in una decisione del genere bisogna avere certezza».

