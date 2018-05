Orsato ‘punito’: ai Mondiali solo per il Var, in A niente big match

L’arbitro di Inter-Juve chiuderà la stagione senza big match. Orsato, al termine dell’anno, andrà ai Mondiali ma solo per il Var

Niente Mondiali per l’arbitro Orsato. O meglio, niente Mondiali in campo. L’arbitro di Schio infatti è stato scelto da Collina per i Mondiali ma solo come addetto al Var. Non è una punizione quella di Collina che aveva già preso la decisione prima di Inter-Juve ma la notizia era nell’aria e avrebbe condizionato l’arbitro dal punto di vista psicologico. Tanta la delusione per l’esclusione dai Mondiali. L’unico italiano reclutato come arbitro centrale sarà Rocchi. Al Var ci saranno anche Irrati e Valeri, quest’ultimo Var 1 proprio in Inter-Juve.

Secondo Il Corriere dello Sport, i vertici Aia potrebbero lasciare l’arbitro a riposo per un turno o al limite mandarlo al Var. Difficile che da qui alla fine del campionato, Orsato torni a dirigere un big match. Ne restano due: Roma–Juventus alla 37ª giornata e Lazio–Inter alla 38ª: le due sfide potrebbero essere ininfluenti ma potrebbero anche essere decisive, molto dipenderà dai risultati della prossima giornata.