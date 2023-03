Orsi: «La Roma ha meritato la vittoria e raggiunge una posizione che è quasi d'obbligo...»

Fernando Orsi, allenatore, ha parlato della partita di ieri della Roma allo stadio Olimpico contro la Juventus. Le sue dichiarazioni

Fernando Orsi, allenatore, ha parlato a Radio Radio della partita di ieri della Roma allo stadio Olimpico contro la Juventus.

PAROLE – «La Roma ha meritato la vittoria e raggiunge una posizione che per me è quasi d’obbligo per una rosa così. Mancano ancora le soluzioni offensive, non tira mai in porta, e questo va migliorato. Sul gol, Szczesny poteva fare un passo in più e parare. Il migliore della Roma? Rui Patricio».