Orsolini Bologna, il doppio no di Gattuso e la crisi che sembra non finire più: adesso anche il futuro è un rebus! La situazione dell’attaccante

La sconfitta interna contro la Lazio ha aggravato il momento difficile del Bologna e ha riacceso i riflettori su Riccardo Orsolini, attaccante esterno classe 1997 e uno dei simboli tecnici della squadra di Vincenzo Italiano. Al Dall’Ara, i rossoblù sono caduti 2-0 sotto i colpi di Taylor e hanno visto complicarsi ulteriormente la rincorsa europea. La partita è stata segnata anche dall’errore dal dischetto dello stesso Orsolini, il cui rigore è stato neutralizzato da Motta, portiere biancoceleste. La cronaca del match conferma che l’episodio ha pesato in modo decisivo sull’inerzia della gara e sul risultato finale.

Il momento del numero 7 felsineo resta quindi sotto osservazione. Nelle ultime settimane, il rendimento dell’esterno offensivo non è stato all’altezza dei suoi standard migliori, nonostante resti uno dei giocatori più rappresentativi dell’organico rossoblù. Le analisi del Quotidiano Sportivo parlano apertamente di una fase di flessione, sia dal punto di vista realizzativo sia da quello dell’incidenza generale nel gioco della squadra. In più, all’amarezza per il ko contro la Lazio si è aggiunta una nuova delusione sul fronte azzurro: Orsolini non è stato scelto da Gennaro Gattuso, commissario tecnico dell’Italia, neppure dopo il forfait di Federico Chiesa, con il ct che ha preferito convocare Nicolò Cambiaghi, altro esterno del Bologna.

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Questo doppio passaggio delicato, tra il rigore sbagliato e la mancata chiamata in nazionale, rende ancora più pesante un momento già complicato. E sullo sfondo resta anche il tema del futuro. Fonti vicine all’ambiente bolognese hanno già raccontato nei mesi scorsi di un rinnovo in discussione, con il contratto di Orsolini in scadenza nel 2027 e con riflessioni ancora aperte sul prossimo capitolo della sua carriera. A gennaio il giocatore aveva lasciato intendere una disponibilità di massima a proseguire, ma anche la consapevolezza che il mercato può cambiare gli scenari. Per il Bologna, adesso, la priorità è ritrovare il miglior Orsolini nel finale di stagione. Perché il peso del suo talento, anche in una fase opaca, resta troppo importante per essere sostituito con leggerezza.