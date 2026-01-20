Osasuna, colpo Raul Moro: accordo con l’Ajax. Ritorno in Liga vicino per l’ex Lazio. Svelati i dettagli e la formula dell’operazione

Raul Moro è pronto a salutare l’Ajax per fare ritorno in patria. Secondo quanto svelato da Marca e confermato da Matteo Moretto, l’esterno offensivo spagnolo è a un passo dall’Osasuna. I due club hanno raggiunto un’intesa preliminare per il trasferimento a titolo definitivo. Decisiva la mossa della dirigenza di Pamplona, che ha già trovato l’accordo totale con il classe 2002, fortemente convinto dal progetto tecnico dei Rojillos.

