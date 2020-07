Osimhen, a breve l’incontro tra l’agente e il Napoli: ore decisive

Nelle prossime ore si potrebbe decidere il futuro di Osimehn, finito nel mirino del Napoli. Le ultime sull’attaccante

Il futuro di Victor Osimhen si potrebbe decidere molto presto. L’attaccante è finito nel mirino del Napoli, che ha da tempo un accordo con il Lille. Resta dunque solo da trovare l’intesa definitiva con il giocatore.

Come spiega Sky Sport, nelle prossime ore il ds Giuntoli fisserà un appuntamento con il nuovo agente dell’attaccante, D’Avila, per cercare di trovare l’accordo. Il Napoli è pronto ad investire 60 milioni e il Lille vuole chiudere in breve.