Osimhen Galatasaray, spunta una clausola anti-Italia nel suo contratto: le ultime

Osimhen Galatasary: il Napoli chiede una clausola anti italiana per il trasferimento dell’attaccante con i giallorossi: le ultime

Il Galatasaray fa sul serio per Victor Osimhen. Il club turco sarebbe disposto ad assecondare la richiesta del Napoli, fissata a 75 milioni di euro, ma l’operazione è tutt’altro che chiusa. A bloccare la trattativa, secondo quanto riportato da La Repubblica, sono le modalità di pagamento e soprattutto l’assenza delle garanzie bancarie che Aurelio De Laurentiis ritiene imprescindibili per dare il via libera alla cessione.

Il presidente azzurro non avrebbe problemi a cedere Osimhen alla Super Lig, a patto di ottenere rassicurazioni solide sotto il profilo finanziario. In particolare, il Napoli vorrebbe inserire anche una clausola anti-Italia che possa impedire un ritorno dell’attaccante nigeriano in Serie A almeno per i prossimi tre anni. Un dettaglio che conferma quanto l’eventuale approdo in Turchia venga visto come una soluzione di transizione solo se ben regolamentata.

Intanto i dirigenti del Galatasaray sono ancora in Italia: secondo il giornalista Matteo Moretto, avrebbero già presentato due proposte concrete per il numero 9 del Napoli. La prima offerta prevede un pagamento da 70 milioni di euro, suddivisi in cinque rate pluriennali. La seconda, più in linea con le richieste del club partenopeo, arriva ai 75 milioni: 40 milioni subito e i restanti 35 suddivisi in due tranche da 17,5 milioni da versare entro maggio 2026 e maggio 2027.

Finora De Laurentiis non ha dato il via libera, e senza garanzie bancarie difficilmente lo farà. Il presidente chiede certezze e pagamenti sicuri, soprattutto considerando il valore strategico ed economico del giocatore.

Nonostante lo stallo, i margini per chiudere l’operazione restano. Il Galatasaray ha fretta di chiudere e punta a rientrare in patria con l’affare definito. Nei prossimi giorni sono attese evoluzioni: se le garanzie arriveranno, Osimhen potrebbe davvero salutare Napoli e iniziare una nuova avventura sotto il cielo di Istanbul.