Ounas: «A Cagliari, tra infortuni e Covid, sono stati mesi sfortunati»

Ounas, dopo il trasferimento dal Cagliari al Crotone, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni di giocatore dei calabresi

Adam Ounas, trasferitosi da Cagliari a Crotone agli sgoccioli dell’ultima sessione di calciomercato, si è presentato ai nuovi tifosi parlando ai microfoni del canale ufficiale dei pitagorici. Ecco le sue parole.

SFORTUNA – «Mi fa molto piacere essere qua, voglio aiutare la squadra. Le prossime gare saranno difficili, dobbiamo fare più punti possibili e poi si vedrà. Eravamo in contatto col Crotone già da una settimana, non ero indeciso. Io firmo sempre all’ultimo perché voglio che il progetto mi convinca, e Crotone l’ha fatto. Mi piace dribblare, saltare l’uomo e arrivare in porta. Sono a disposizione del mister, giocherò dove mi farà giocare lui. L’importante, per me, è aiutare la squadra. Voglio far vedere che sono ancora un giocatore importante, a Cagliari sono stati 6 mesi difficili perché tra Covid e infortuni vari non ho potuto giocare tanto. Per questo ho scelto di andare a giocare da un’altra parte. In Sardegna mi stavo allenando da una decina di giorni con un preparatore per riprendere la forma, adesso sto bene fisicamente e sono pronto a giocare».