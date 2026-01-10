Pablo Marì lascia la Fiorentina: accordo raggiunto per l’addio del difensore. Dove giocherà e quanto incasserà la squadra viola

Pablo Marì lascia la Fiorentina: accordo trovato per la partenza del difensore. Dove andrà e quanto incasserà la Viola

Il mercato di gennaio entra nella fase calda e ridisegna gli assetti difensivi tra l’Italia e l’Arabia Saudita. La notizia del giorno riguarda l’addio al nostro campionato di Pablo Marí. Il difensore centrale ha detto sì alla ricchissima offerta dell’Al-Hilal. L’accordo è stato raggiunto nelle ultime ore: il club saudita, dominatore della Saudi Pro League, si assicura un rinforzo di esperienza internazionale per blindare la propria retroguardia. Per Marí si apre dunque un nuovo capitolo esotico, lasciando l’Italia dopo aver dimostrato di essere una garanzia nel gioco aereo e nell’impostazione dal basso.

Simone Inzaghi avrà finalmente a disposizione il nuovo difensore centrale richiesto alla società. La trattativa si è sbloccata definitivamente grazie all’intesa trovata con la Fiorentina. I dettagli economici dell’operazione rivelano un lavoro diplomatico certosino: l’accordo prevede un pacchetto complessivo che include 2 milioni di euro di bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi di squadra, formula che ha convinto la dirigenza viola a dare il via libera.

Il programma: visite imminenti

Non c’è tempo da perdere: la macchina organizzativa è già in moto. Il nuovo acquisto è atteso per sostenere le visite mediche di rito, che sono state programmate entro le prossime 48 ore. Una volta superati i test fisici, arriverà la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. Inzaghi potrà così contare sul nuovo innesto già a partire dall’inizio della prossima settimana, integrandolo subito nei meccanismi tattici della squadra in vista del prossimo turno di campionato.