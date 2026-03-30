Padova, stagione finita per il Papu Gomez! Che tegola per il club veneto: le condizioni dell’attaccante argentino ex Atalanta

La stagione di Alejandro Gomez con la maglia del Padova si chiude con largo anticipo. L’attaccante argentino, arrivato in Veneto nell’estate del 2025 dopo la fine della lunga squalifica per doping, dovrà fermarsi ancora a causa dei persistenti problemi alla caviglia, un ostacolo che ne ha fortemente limitato il rendimento negli ultimi mesi. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il quadro clinico ha portato alla decisione di intervenire chirurgicamente, con uno stop previsto di circa tre mesi tra recupero, terapie e fase di riatletizzazione. Per il Papu, dunque, il campionato di Serie B è già terminato.

Papu Gomez Padova, nove presenze e un ritorno frenato dagli infortuni

Il bilancio stagionale dell’ex fantasista di Atalanta e Monza si ferma a 9 presenze complessive, con 565 minuti raccolti dal ritorno in campo dopo la squalifica. Il debutto era arrivato il 22 novembre contro il Venezia, in un momento che sembrava poter segnare l’inizio di una seconda parte di stagione diversa. Invece, i continui problemi fisici hanno compromesso la continuità del numero 10 biancoscudato. Dopo i 90 minuti disputati contro il Mantova il 17 gennaio, Gomez si era già fermato una prima volta, restando ai box per oltre un mese e saltando diverse gare decisive. Il rientro del 21 marzo contro il Palermo, con uno spezzone da 32 minuti, non è bastato per cambiare il quadro: la scelta di operarsi è diventata inevitabile.

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Padova, Breda perde un uomo chiave nel rush salvezza

L’assenza del Papu Gomez pesa in un momento molto delicato per il Padova, che dovrà affrontare senza di lui le ultime giornate della corsa salvezza. Il club veneto ha da poco cambiato guida tecnica, esonerando Matteo Andreoletti e affidando la panchina a Roberto Breda, chiamato a condurre i biancoscudati verso la permanenza in categoria. In questo contesto, l’esperienza e la qualità dell’argentino avrebbero potuto rappresentare un valore aggiunto importante. Invece, il suo primo anno a Padova si chiude con molte più difficoltà che soddisfazioni. Il contratto del giocatore resta valido fino al 30 giugno 2027, ma ormai tutti gli sguardi sono rivolti alla prossima stagione, quando proverà a ripartire dopo un’annata segnata dagli stop.