Padova, ufficiale l’esonero di Bisoli: le ultime sul sostituto

Svolta in casa Padova: ufficiale l’esonero del tecnico Pierpaolo Bisoli, che paga gli scarsi risultati. Foscarini in pole per la sostituzione

Nonostante il pareggio rimediato sabato contro il Cittadella, il Padova ha optato per il cambio di guida tecnica. La formazione biancoscudata ha ufficializzato l’esonero del tecnico Pierpaolo Bisoli, che paga gli scarsi risultati dell’ultimo periodo: l’ultima vittoria risale all’1 settembre. In pole per la sua sostituzione c’è Claudio Foscarini.

Ecco il comunicato ufficiale diramato dalla società di Serie B: «Il Calcio Padova informa che nella mattinata di oggi la Società biancoscudata ha sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Pierpaolo Bisoli a cui va il ringraziamento della Società per quanto fatto nella passata stagione e gli auguri per il prosieguo della carriera sportiva».