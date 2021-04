Padre Reina: «Alla Lazio sta molto bene. Napoli? Lì ha un pezzo di cuore»

Il padre di Pepe Reina ha parlato del suo passato al Napoli e della sua esperienza alla Lazio. Le sue parole

Miguel Reina, padre del portiere della Lazio, ha parlato del suo passato in azzurro a CalcioNapoli24TV.

«In questo momento, dopo 22 anni di carriera, mio figlio si sta divertendo a giocare si trova molto bene con la maglia della Lazio. Napoli? Pepe torna a casa in un luogo dove sa di essere sempre amato. Gli spunta un sorriso ogni volta che torna a Napoli. Un ritorno da dirigente per Pepe? A Napoli ci ha lasciato un pezzo di cuore, non c’è alcun dubbio sul fatto non gli piacerebbe tornare da allenatore o direttore. La corsa Champions è molta serrata, ogni squadra ha le giuste armi per raggiungerla».