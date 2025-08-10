 Pagelle Atalanta Opatija: TOP e FLOP della squadra nerazzurra - Calcio News 24
Atalanta News

Pagelle Atalanta Opatija: TOP e FLOP della squadra nerazzurra

scamacca

I voti, i top e i flop del match valido per l’amichevole dell’Atalanta contro l’Opatija

TOP

Tra alti e bassi si fa vedere Samardzic, buonissima la proposivitá di Ahanor e dall’altra Scamacca in campo da sicuramente nuova linfa.

FLOP

Godfrey ha ancora qualche lacuna in difesa: da capire quale sarà il suo futuro. Corrente alterna in difesa dove nei tre goal ci sono gravi disattenzioni

