Pagelle Atalanta Opatija: TOP e FLOP della squadra nerazzurra - Calcio News 24

Atalanta News
Pagelle Atalanta Opatija: TOP e FLOP della squadra nerazzurra
I voti, i top e i flop del match valido per l’amichevole dell’Atalanta contro l’Opatija
I voti, i TOP e i FLOP del match valido per l’amichevole precampionato di Serie A 2025/26: pagelle Atalanta Opatija
TOP
Tra alti e bassi si fa vedere Samardzic, buonissima la proposivitá di Ahanor e dall’altra Scamacca in campo da sicuramente nuova linfa.
FLOP
Godfrey ha ancora qualche lacuna in difesa: da capire quale sarà il suo futuro. Corrente alterna in difesa dove nei tre goal ci sono gravi disattenzioni
