Pagelle Atalanta Torino, De Ketelaere incanta, Biraghi disastroso: i voti di Tuttosport ai calciatori in campo al Gewiss Stadium

L’analisi stilata da Tuttosport sulla sfida del Gewiss Stadium fotografa impietosamente una partita a senso unico, dove la brillantezza dei padroni di casa ha oscurato le poche e confuse idee degli ospiti. L’Atalanta domina in lungo e in largo, trascinata dalla rinascita tecnica e mentale di Charles De Ketelaere. Il talentuoso fantasista belga è indiscutibilmente il migliore in campo (voto 7.5): non solo sblocca il match con un imperioso colpo di testa nei minuti iniziali, ma si scrolla di dosso un pesante digiuno realizzativo durato ben 118 giorni. CDK torna ad essere il fulcro imprescindibile della manovra offensiva disegnata dal tecnico Raffaele Palladino, confermandosi una spina nel fianco costante capace di mandare in tilt l’intera retroguardia avversaria.

Nella serata perfetta della Dea, dove nessun giocatore scende sotto la sufficienza (assolto con un 6 anche l’attaccante Nikola Krstovic nonostante un gol divorato), brillano le stelle di Ederson e Marco Carnesecchi. Il centrocampista brasiliano abbina visione di gioco e velocità di esecuzione (7), mentre l’estremo difensore azzurro blinda il risultato con interventi decisivi, esultando letteralmente come un attaccante dopo una parata miracolosa.

È invece notte fonda per il Torino. La bocciatura per l’allenatore Marco Baroni (5) è netta: regalare un intero tempo a questa Atalanta è considerato un peccato capitale. Delude le aspettative l’atteso grande ex della sfida, Duvan Zapata (5): il capitano colombiano stecca clamorosamente la prova da titolare, colpevole in marcatura sul gol subito e visibilmente nervoso al momento del cambio. Ma il vero disastro della serata porta la firma di Cristiano Biraghi. L’esperto laterale sinistro è il peggiore in campo per distacco (voto 4): il suo scampolo di partita è da incubo, caratterizzato da un atteggiamento superficiale e dall’errore decisivo che spiana la strada al 2-0. Nel grigiore generale dei Granata, l’unica nota lieta è Giovanni Simeone (6): il “Cholito”, subentrato dalla panchina, scuote la squadra dall’apatia e ci prova fino all’ultimo istante.