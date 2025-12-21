Pagelle Cagliari Pisa, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

Cagliari News Pagelle Cagliari Pisa, TOP e FLOP del match di Serie A Published 2 ore ago on 21 Dicembre 2025 By Redazione CalcioNews24 Pagelle Cagliari Pisa, ecco i TOP e FLOP del match del Franchi delle 18 e valido per la sedicesima giornata di Serie A. Le nostre valutazioni Related Topics:breaking NewsNews Il calcio del giorno Ultimissime Calcio Estero5 ore ago Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News... video Video7 ore ago Juve Roma 2-1: li bianconeri rialzano la testa! E lo Scudetto… – VIDEO di Andrea Bargione dall’Allianz Stadium Juve Roma, l’analisi di Bargione: forza mentale decisiva e piedi per terra per restare in alto e competere – VIDEO...