Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. Pesa l’errore di Sarr VOTI
Pagelle Cagliari Verona: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26
CAGLIARI: Caprile 6,5; Zé Pedro 6,5, Mina 6, Luperto 6,5; Palestra 6 (87′ Zappa 6,5), Adopo 6,5, Gaetano 6, Mazzitelli 7 (66′ Sulemana 6,5), Obert 7 (79′ Idrissi 6,5); Esposito 6,5 (87′ Pavoletti SV), Kilicsoy 7 (66′ Borrelli 6). All. Pisacane 7,5.
VERONA: Perilli 6; Slotsager 5.5, Nelsson 5, Valentini 5; Lirola 5 (58′ Mosquera 6), Harroui 5.5 (57′ Serdar 6), Gagliardini SV (29′ Lovric 5, 82′ Niasse SV), Bernede 5.5 (58′ Al Musrati 6), Frese 6; Sarr 5, Orban 5. All. Zanetti 5
I GIUDIZI COMPLETI DI CAGLIARI VERONA