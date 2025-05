Pagelle Fiorentina-Betis, i voti ai protagonisti del match

I TOP e i FLOP del match valido per il ritorno della semifinale di Conference League: pagelle Fiorentina-Betis

I TOP e i FLOP del match valido per la semifinale di Conference League 2024/2025: pagelle Fiorentina-Betis.

Un 2-2 che condanna la Fiorentina a vedere la finale di Conference League a casa. Un vero peccato, tenendo conto di come era riuscita a capovolgere lo svantaggio e pareggiare i conti nei 90 minuti con quanto era successo in Spagna. Ecco i Top e i Flop della sfida.

I TOP

Per la Fiorentina non si può che esaltare Gosens in versione Dumfries, anche lui protagonista di una doppietta da calcio d’angolo. Cambia il lato della battuta, non il prodotto finale. E già all’andata il tedesco era stato impeccabile con l’assist-gol per Ranieri. Nel Betis Antony subisce il trattamento duro di Ranieri e pure qualche provocazione. Ma la punizione gioiello che stappa la partita e l’assist per il pari lo rendono il re del match, poco da fare.

I FLOP

Non convince il primo tempo di Adli, sostituito da Palladino all’intervallo: troppo poco il filtro in mezzo al campo. Nel Betis francamente Bakumbu non è stato all’altezza della sua Conference: Comuzzo lo ha praticamente cancellato dalla contesa.