Connect with us

Voti&Stats

Pagelle Fiorentina Cagliari: brilla Palestra, muro Caprile-Mina. Prima volta viola per Brescianini VOTI

Published

2 ore ago

on

By

caprile

Pagelle Fiorentina Cagliari: i voti ai protagonisti del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Fiorentina Cagliari: i voti ai protagonisti del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26

Fiorentina: De Gea 6.5; Dodò 6.5, Comuzzo 5, Pongracic 5, Gosens 5 (59′ Brescianini 7); Mandragora 5.5 (46′ Fabbian 5), Fagioli 5.5, Ndour 5 (59′ Harrison 5.5); Solomon 6 (83′ Fortini SV), Piccoli 5, Gudmundsson 6. All. Vanoli 5

Cagliari: Caprile 7; Zé Pedro 6, Mina 7, Luperto 6.5; Palestra 7.5 (81′ Zappa SV), Adopo 6.5, Mazzitelli 6 (80′ Prati SV), Gaetano 6, Obert 6.5 (80′ Idrissi SV); Esposito 6.5 (64′ Sulemana 6), Kilicsoy 7 (71′ Borrelli 6). All. Pisacane 7

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero56 minuti ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto4 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×