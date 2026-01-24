Voti&Stats
Pagelle Fiorentina Cagliari: brilla Palestra, muro Caprile-Mina. Prima volta viola per Brescianini VOTI
Pagelle Fiorentina Cagliari: i voti ai protagonisti del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26
Fiorentina: De Gea 6.5; Dodò 6.5, Comuzzo 5, Pongracic 5, Gosens 5 (59′ Brescianini 7); Mandragora 5.5 (46′ Fabbian 5), Fagioli 5.5, Ndour 5 (59′ Harrison 5.5); Solomon 6 (83′ Fortini SV), Piccoli 5, Gudmundsson 6. All. Vanoli 5
Cagliari: Caprile 7; Zé Pedro 6, Mina 7, Luperto 6.5; Palestra 7.5 (81′ Zappa SV), Adopo 6.5, Mazzitelli 6 (80′ Prati SV), Gaetano 6, Obert 6.5 (80′ Idrissi SV); Esposito 6.5 (64′ Sulemana 6), Kilicsoy 7 (71′ Borrelli 6). All. Pisacane 7
