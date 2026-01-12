Pagelle Fiorentina Milan, plebiscito dei giornali sul migliore in campo! Ma spiccano queste due bocciature. Le pagelle con TOP e FLOP

Pagelle Fiorentina Milan, le pagelle con TOP e FLOP dei giornali dopo il match pareggiato 1-1 della 20ª giornata di Serie A 2025/26

Ecco il confronto completo delle pagelle di La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport per Fiorentina-Milan, con Top, Flop e le principali differenze di voto.

TOP E FLOP

TOP

Nkunku (Milan): Plebiscito per l’attaccante rossonero, che entra e risolve la partita. Voto 7 unanime: per la Gazzetta la sua “sassata salva-Milan” e il “gran movimento” compensano una prestazione di squadra deludente; Tuttosport e Corriere sottolineano la “zampata” decisiva e il “movimento da attaccante”.

De Gea (Fiorentina) e Maignan (Milan): I due portieri sono i migliori in campo secondo tutte e tre le testate, con voti che oscillano tra il 6.5 e il 7. La Gazzetta li premia entrambi con un 7 per le parate “salvifiche” nei momenti chiave (uscita di De Gea su Pulisic, di Maignan su Kean). Corriere e Tuttosport danno 7 a uno e 6.5 all’altro, riconoscendone comunque il ruolo determinante.

Dodo (Fiorentina): Voto 7 per Gazzetta (“continuo, ronzante, insistente”) e Corriere (“fisicamente è un altro”). Tuttosport si ferma al 6.5 pur lodandone il contributo difensivo.

FLOP

Estupinan (Milan): Bocciatura unanime con voto 5. La Gazzetta lo definisce “sciagurato” e “inconsistente”, sottolineando i regali agli avversari e il giallo preso. Corriere e Tuttosport confermano: “errori, disimpegni sbagliati, duelli persi” e “pecca di leggerezza”.

Bartesaghi (Milan): Altro triplo 5. Entra e “perde Comuzzo” sul gol, un errore definito “grave” dalla Gazzetta perché figlio della sbadataggine.

Loftus-Cheek (Milan): Insufficienza unanime. La Gazzetta gli dà 5, criticando la sua interpretazione di un ruolo ibrido che “sbilancia il Milan” e il fatto che “non graffia” in avanti. Tuttosport e Corriere concordano sul 5.5, sottolineando la mancanza di sostanza e l’incapacità di trovare la profondità.

LE DIFFERENZE DI VOTO

Pulisic (Milan): La divergenza più marcata. La Gazzetta e il Corriere lo bocciano con un 5, imputandogli i tre gol sbagliati (“tre occasioni, tre sbagli”) e il fatto di essere sparito nella ripresa. Tuttosport è meno severo (5.5), apprezzando il fatto che sia stato un “pericolo costante” nel primo tempo.

Brescianini (Fiorentina): Giudizi contrastanti sull’esordio. Tuttosport lo premia con un 6.5 (“entra e la Fiorentina segna”, traversa nel recupero). Il Corriere gli dà 6. La Gazzetta invece lo boccia con 5.5, considerando la traversa più un gol sbagliato o sfortuna, e sottolineando palloni “spesi male” in precedenza.

Comuzzo (Fiorentina): Voti tra il 6 e il 6.5. La Gazzetta gli dà 6.5: sarebbe da 7 per il gol, ma l’errore su Nkunku “pesa abbastanza”. Tuttosport concorda sul 6.5. Il Corriere gli dà 6.5, esaltando il gol ma evidenziando come venga “infilato” nelle occasioni del Milan.

Fagioli (Fiorentina): Voto 6.5 per tutti, ma con sfumature diverse sull’errore. Per la Gazzetta sarebbe da 7 senza la palla persa “in modo sciocco”. Tuttosport sottolinea che reclama un fallo “che non sembra esserci”.

I tecnici:

Vanoli (Fiorentina): 6.5 per Gazzetta e Corriere (“la strada è giusta”, “Fiorentina adesso c’è”). 6 per Tuttosport, che pesa l’espulsione.

Allegri (Milan): 6 per Tuttosport (“raddrizza il risultato”), 5.5 per Gazzetta (“pareggio insipido e fortunoso”) e Corriere (“il primo tempo la sua squadra lo butta via”).