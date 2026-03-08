Voti&Stats
Pagelle Fiorentina Parma, vince l’equilibrio al Franchi! Harrison che flop! Gudmundsson non incide
Pagelle Fiorentina Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Fiorentina Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
PAGELLE FIORENTINA PARMA
FIORENTINA – De Gea 6, Dodô 5,5, Pongracic 6, Comuzzo SV, Ranieri 6, Gosens 6, Mandragora 5,5, Fabbian 5,5, Fagioli 6, Ndour 5,5, Brescianini SV, Harrison 5, Fazzini SV, Piccoli 5, Gudmundsson 5, Vanoli 5
PARMA – Corvi 6, Delprato 6,5, Troilo 6, Circati 6, Valeri 5,5, Keita 6,5, Nicolussi 5, Ordonez 6, Sorensen 6, Estevez SV, Cremaschi 6, Strefezza 6,5, Oristanio 6, Pellegrino 6, Elpeghe SV, Cuesta 6.
