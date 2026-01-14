Voti&Stats
Pagelle Inter Lecce: Pio Esposito uomo della Provvidenza, salentini a viso aperto ma non basta. Ancora un super Falcone VOTI
Pagelle Inter Lecce: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26
INTER: Sommer 6.5; Akanji 6, Acerbi 6, Bastoni 6; Diouf 5 (57′ Luis Henrique 6), Barella 5.5 (57′ Frattesi 6), Zielinski 5.5, Mkhitaryan 6 (72′ Lautaro 6.5), Carlos Augusto 6.5; Bonny 5.5 (56′ Pio Esposito 7), Thuram 6 (87′ Sucic SV). All. Chivu 7
LECCE: Falcone 7; Veiga 6.5, Siebert 5.5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6; Coulibaly 6.5, Maleh 6 (86′ Sala SV); Pierotti 5.5 (82′ N’Dri SV), Gandelman 6 (69′ Kaba 6), Sottil 6 (68′ Morente 6); Stulic 6. All. Di Francesco 6.5