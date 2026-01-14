Connect with us

Voti&Stats

Pagelle Inter Lecce: Pio Esposito uomo della Provvidenza, salentini a viso aperto ma non basta. Ancora un super Falcone VOTI

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

59 minuti ago

on

By

pio esposito

Pagelle Inter Lecce: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Inter Lecce: i voti ai protagonisti del match, valido per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025/26

INTER: Sommer 6.5; Akanji 6, Acerbi 6, Bastoni 6; Diouf 5 (57′ Luis Henrique 6), Barella 5.5 (57′ Frattesi 6), Zielinski 5.5, Mkhitaryan 6 (72′ Lautaro 6.5), Carlos Augusto 6.5; Bonny 5.5 (56′ Pio Esposito 7), Thuram 6 (87′ Sucic SV). All. Chivu 7

LECCE: Falcone 7; Veiga 6.5, Siebert 5.5, Tiago Gabriel 6, Gallo 6; Coulibaly 6.5, Maleh 6 (86′ Sala SV); Pierotti 5.5 (82′ N’Dri SV), Gandelman 6 (69′ Kaba 6), Sottil 6 (68′ Morente 6); Stulic 6. All. Di Francesco 6.5

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato6 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News1 giorno ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×