Pagelle Inter Napoli, i top e i flop della sfida per la 20a giornata di Serie A

Pagelle Inter Napoli: analisi dei protagonisti della 20ª giornata di Serie A! Ecco i top e i flop della sfida

Si chiude 2-2 Inter Napoli, supersfida valida per la 20ª giornata di Serie A. Ecco di seguito Top e Flop della sfida.

San Siro ospita un pirotecnico 2-2 tra Inter e Napoli. Nerazzurri avanti due volte, prima con un diagonale chirurgico di Dimarco in avvio e poi, nella ripresa, con un rigore impeccabile di Calhanoglu concesso dopo revisione VAR per un pestone su Mkhitaryan. Il Napoli però non muore mai e risponde colpo su colpo grazie a uno scatenato McTominay, autore di una doppietta fondamentale, inclusa la rete del definitivo pari all’81’ nata da invito del neoentrato Lang. Nel recupero, un palo clamoroso di Mkhitaryan su tiro deviato nega la vittoria in extremis alla squadra di Chivu.

I TOP

McTominay (Napoli): L’anima della squadra di Conte. Tiene a galla i suoi con una doppietta di puro istinto e inserimento. Brucia Akanji sul primo palo per l’1-1 e si fa trovare pronto all’appuntamento con il destino all’81’ per il pareggio definitivo. Il Napoli può fare a meno di molti, non di lui. Totale.

Calhanoglu (Inter): Glaciale dal dischetto quando la palla scotta, riportando avanti l’Inter nel momento più difficile della ripresa. Metronomo con licenza di uccidere.

Dimarco (Inter): Sblocca il match dopo soli dieci minuti con un inserimento perfetto premiato da Thuram: il suo diagonale mancino è una sentenza. Nel primo tempo è una spina costante nel fianco della difesa azzurra, confermandosi un attaccante aggiunto.

I FLOP

Akanji (Inter): Serata da incubo per il centrale svizzero. Sul primo gol si fa anticipare troppo facilmente da McTominay sul primo palo. A inizio ripresa commette un errore clamoroso “lisciando” un rinvio facile e spalancando la porta a Hojlund, che per sua fortuna grazia l’Inter. Insicuro.

Rrahmani (Napoli): La sua ingenuità, o se volete la sua irruenza, pesa come un macigno sull’economia del match. Il pestone (step on foot) su Mkhitaryan in area, pizzicato dal VAR, regala all’Inter il rigore del momentaneo 2-1. Un’imprudenza che poteva costare la sconfitta.

Di Lorenzo (Napoli): Tanta corsa, ma l’errore al 51′ è da matita rossa. Pescato splendidamente da Spinazzola a centro area, tutto solo, spreca un’occasione colossale mandando a lato un colpo di testa che sembrava un gol fatto.

