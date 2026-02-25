Voti&Stats
Pagelle Juve Galatasaray: Locatelli leader totale, Zhegrova che errore! I VOTI
Pagelle Juve Galatasaray, ecco i voti della sfida valida per il playoff di ritorno di Champions League 2025/2026
I Top e i Flop della sfida Juve Galatasaray. Ecco le valutazioni per la partita valida per il playoff di ritorno di Champions League 2025/26:
LE PAGELLE
JUVENTUS (4-3-3): Perin 6; Kalulu 7 (109′ Openda sv), Gatti 7, Kelly 5, McKennie 7; Thuram 6.5 (78′ Adzic 5), Locatelli 7,5 (109′ Kostic sv), Koopmeiners 6.5; Conceiçao 5.5 (67′ Zhegrova 4.5), David 5.5 (67′ Boga 6), Yildiz 6 (102′ Miretti). All. Spalletti
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir 6.5; Sallai 5.5 (59′ Boey 5.5), Sanchez 5.5, Bardakci 5.5, Jakobs 6 (87′ Icardi 6); Lemina 5.5 (87′ Elmali 6), Torreira 5.5 (102′ Singo 6); Yilmaz 6.5, Sara 6 (71′ Gundogan 6), Lang 5.5 (59′ Sanè 5.5); Osimhen 6.5. All. Okan Buruk
Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...