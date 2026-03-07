Connect with us
Pagelle Juve Pisa: bentornato Yildiz, male David

Published

3 ore ago

on

By

Cambiaso Thuram

Pagelle Juve Pisa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Allianz Stadium, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Juve Pisa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i nostri voti ai calciatori in campo.

JUVENTUS: Perin 6; Kalulu 6, Bremer 6, Gatti 5.5 (46′ Kelly 6), Cambiaso 7; Locatelli 6.5, Thuram 7 (77′ Koopmeiners sv); Conceicao 6.5 (77′ Miretti sv), McKennie 6, Yildiz 7.5 (82′ Kostic sv); David 5 (46′ Boga 7).

PISA: Nicolas; Calabresi (76′ Stojilkovic), Caracciolo, Coppola; Leris (60′ Cuadrado), Marin (60′ Loyola), Aebischer, Hojholt (60′ Hoejolt), Angori; Moreo, Durosinmi (76′ Iling-Junior).

