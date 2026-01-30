Connect with us

Voti&Stats

Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100′ regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico

Published

26 minuti ago

on

By

Pedro Classifica marcatori Europa League

Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida dell’Olimpico: l’analisi dei protagonisti della 22a giornata di Serie A

Si chiude Lazio Genoa, sfida valida per la 2a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo all’Olimpico.

I VOTI

LAZIO – Provedel 6; Marusic 6, Gila 5.5, Provstgaard 6, Pellegrini 5.5 (82′ Nuno Tavares sv); Cataldi 7, Basic 6, Taylor 7 (81′ Dele-Bashiru sv); Isaksen 6.5 (87′ Noslin sv), Maldini 5.5 (73′ Ratkov 6.5), Pedro 7 (73′ Cancellieri 6.5).

GENOA- Bijlow 6; Marcandalli 5.5, Ostigard 5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 5.5, Malinovskyi 7.5 (87′ Masini sv), Frendrup 6.5, Ellertsson 6, Martin 5 (68′ Messias 6); Vitinha 6.5 (80′ Cornet sv), Colombo 5.5 (81′ Ekuban sv)

LEGGI ANCHE Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato36 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News5 giorni ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×