Voti&Stats
Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida di Serie A! Cataldi al 100′ regala i tre punti ai biancocelesti, ko di De Rossi all’Olimpico
Pagelle Lazio Genoa, i voti della sfida dell’Olimpico: l’analisi dei protagonisti della 22a giornata di Serie A
Si chiude Lazio Genoa, sfida valida per la 2a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo all’Olimpico.
I VOTI
LAZIO – Provedel 6; Marusic 6, Gila 5.5, Provstgaard 6, Pellegrini 5.5 (82′ Nuno Tavares sv); Cataldi 7, Basic 6, Taylor 7 (81′ Dele-Bashiru sv); Isaksen 6.5 (87′ Noslin sv), Maldini 5.5 (73′ Ratkov 6.5), Pedro 7 (73′ Cancellieri 6.5).
GENOA- Bijlow 6; Marcandalli 5.5, Ostigard 5, Vasquez 6; Norton-Cuffy 5.5, Malinovskyi 7.5 (87′ Masini sv), Frendrup 6.5, Ellertsson 6, Martin 5 (68′ Messias 6); Vitinha 6.5 (80′ Cornet sv), Colombo 5.5 (81′ Ekuban sv)
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano