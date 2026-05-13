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Pagelle Lazio Inter: Lautaro riscrive un record, Dumfries ara la fascia! Marusic e Nuno Tavares horror VOTI
Pagelle Lazio Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26
LAZIO: Motta 6; Marusic 4.5 (72′ Lazzari 6), Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 4.5; Basic 5.5 (78′ Pedro 5.5), Patric 5.5 (46′ Rovella 6.5), Taylor 6; Isaksen 5.5 (66′ Cancellieri 5.5), Noslin 6, Zaccagni 6 (72′ Dia 6). All. Sarri 6
INTER: Martinez 6; Bisseck 6, Akanji 6.5, Bastoni 6 (77′ Carlos Augusto 6); Dumfries 7 (68′ Luis Henrique 6), Barella 6.5, Zielinski 6, Sucic 6 (68′ Mkhitaryan 6), Dimarco 7; Thuram 6.5 (82′ Diouf SV), Lautaro 7 (77′ Bonny SV). All. Chivu 6