Voti&Stats
Pagelle Lecce Atalanta: De Ketelaere illumina, Krstovic punisce! I VOTI
Pagelle Lecce Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match del Bentegodi, valido per la 31a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Lecce Atalanta: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 31a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le nostre valutazioni ai calciatori in campo per le due squadre.
LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
PAGELLE LECCE-ATALANTA
LECCE (4-3-3): Falcone 7; Veiga 5.5 (67′ Ndri 5.5), Siebert 5, Tiago Gabriel 5.5, Ndaba 5; Ngom 5, Ramadani 6 (67′ Coulibaly 6), Fofana 5 (46′ Gandelman 6); Pierotti 5.5, Cheddira 5.5 (78′ Stulic sv), Banda 6. All. Di Francesco.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Scalvini 7, Djimsiti 6.5, Kolasinac 6 (70′ Kossounou 6); Zappacosta 6 (70′ Bellanova 6), De Roon 6 (63′ Pasalic 6.5), Ederson 7, Bernasconi 6; De Ketelaere 7.5, Zalewski 6 (63′ Raspadori 7); Krstovic 7 (80′ Sulemana sv). All. Palladino.
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A Oggi torna...