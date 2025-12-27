Pagelle Lecce Como, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

I voti, i top e i flop del match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Lecce Como

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026: pagelle Lecce Como.

Le Pagelle Lecce Como raccontano una partita a due volti, con i salentini in gara solo per un’ora e un Como cinico e superiore dal punto di vista tecnico. Il risultato finale di 0-3 fotografa alla perfezione l’andamento del match, deciso dagli episodi e dalla qualità degli ospiti.

Tra i pali Falcone chiude con un 5.5: incolpevole sui gol di Nico Paz e Ramon, ma non impeccabile sulla rete di Douvikas, nonostante una parata di grande livello sulla precedente mezza rovesciata dell’attaccante greco. In difesa Veiga e Siebert tengono botta nella prima fase, ma crollano dopo il vantaggio del Como. Siebert, in particolare, aveva controllato bene Nico Paz per oltre un’ora prima di perdersi nel finale. Grave invece la prova di Tiago Gabriel (4.5), protagonista di due errori sanguinosi che indirizzano la gara. Gallo soffre costantemente la velocità degli esterni lariani e non riesce a incidere.

A centrocampo Ramadani corre come sempre, ma nell’azione del primo gol viene superato con troppa facilità. Kaba è tra i pochi a salvarsi con un 6, risultando uno dei più intraprendenti, mentre Maleh stecca e viene giustamente sostituito. In avanti Pierotti e Sottil non riescono mai a creare veri pericoli, mentre Stulic sbaglia troppo e resta fuori dal gioco. I cambi non modificano l’inerzia di una partita già compromessa.

La valutazione dell’allenatore Di Francesco è un 5: l’approccio alla ripresa è positivo, ma manca il coraggio di intervenire prima con la panchina. Il Lecce paga la superiorità del Como e vede interrompersi la striscia di due vittorie casalinghe consecutive.

Passando alle Pagelle Lecce Como lato ospiti, spiccano le prestazioni di Ramon (7.5), impeccabile e maturo nonostante la giovane età, e di Nico Paz (7), tornato al gol. Bene anche Douvikas, combattivo e decisivo, mentre Butez vive una serata tranquilla. Il Como domina sugli esterni e colpisce nei momenti chiave, portando a casa tre punti pesanti e meritati.