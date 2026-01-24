Voti&Stats
Pagelle Lecce Lazio: il solito Falcone, diga Ramadani-Coulibaly. Bene Provedel ma delude l’attacco VOTI
Pagelle Lecce Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Lecce Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 22ª giornata di Serie A 2025/26
LECCE: Falcone 6.5; Danilo Veiga 6, Siebert 6.5, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6; Ramadani 6.5, Coulibaly 6.5; Pierotti 6 (89′ Morente SV), Gandelman 6, Banda 5.5 (64′ Sottil 6); Stulic 5.5 (64′ Cheddira 6). All. Di Francesco 6
LAZIO: Provedel 6.5; Lazzari 6 (73′ Pellegrini 6), Gila 6.5 (64′ Provstgaard 6), Romagnoli 6, Marusic 6; Taylor 5.5, Vecino 5.5 (64′ Dele-Bashiru 6), Basic 5.5; Cancellieri 5 (82′ Isaksen SV), Dia 5 (64′ Ratkov 6), Zaccagni 5.5. All. Sarri 6
QUI LE PAGELLE COMPLETE DELLA LAZIO
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...