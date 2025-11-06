Ultime Notizie
Pagelle Mainz Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida di Conference League
Pagelle Mainz Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida della quarta giornata Europa Conference League terminata con il successo in rimonta dei tedeschi
Le pagelle di Mainz Fiornetina, sfida della terza giornata di Europa Conference League andata in scena alle 18.45 alla MEWA Arena di Magonza, in Germania, e terminata sul risultato di 2-1 per i tedeschi.
Ecco le pagelle del match.
MAINZ (3-4-3): Zentner 6.5; Potulski 6.5, Da Costa 6, Kohr 6.5; Mwene 6, Amiri 6.5, Maloney 6, Kawasaki 6.5; Nebel 6, Weiper 5.5, Sieb 6. Subentrati: 46′ Widmer 6, 59′ Sano 7.5, 60′ Lee 8, 65′ Hollerbach 7.5, 81′ Boving sv
FIORENTINA (3-5-2): Martinelli 6; Pongracic 5.5, Marì 6, Ranieri 6; Dodo 6.5, Sohm 6.5, Nicolussi Caviglia 6.5, Ndour 6, Fortini 6; Fazzini 6, Piccoli 5. Subentrati: 59′ Mandragora 5.5, 60′ Kean 6, 69′ Comuzzo 6, 85′ Fagioli sv
Massara prima di Rangers Roma: «La strada è quella giusta, vogliamo invertire la tendenza. Chi indossa la maglia della Roma sa questo»
EURO 2032, Simonelli: «Investire sugli stadi è fondamentale per il Paese, pronti 3,2 miliardi di investimenti»
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...