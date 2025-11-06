 Pagelle Mainz Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida
Pagelle Mainz Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida di Conference League

1 minuto ago

kean

Pagelle Mainz Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida della quarta giornata Europa Conference League terminata con il successo in rimonta dei tedeschi

Le pagelle di Mainz Fiornetina, sfida della terza giornata di Europa Conference League andata in scena alle 18.45 alla MEWA Arena di Magonza, in Germania, e terminata sul risultato di 2-1 per i tedeschi.

Ecco le pagelle del match.

MAINZ (3-4-3): Zentner 6.5; Potulski 6.5, Da Costa 6, Kohr 6.5; Mwene 6, Amiri 6.5, Maloney 6, Kawasaki 6.5; Nebel 6, Weiper 5.5, Sieb 6. Subentrati: 46′ Widmer 6, 59′ Sano 7.5, 60′ Lee 8, 65′ Hollerbach 7.5, 81′ Boving sv

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli 6; Pongracic 5.5, Marì 6, Ranieri 6; Dodo 6.5, Sohm 6.5, Nicolussi Caviglia 6.5, Ndour 6, Fortini 6; Fazzini 6, Piccoli 5. Subentrati: 59′ Mandragora 5.5, 60′ Kean 6, 69′ Comuzzo 6, 85′ Fagioli sv

