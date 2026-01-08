Ultime Notizie
Pagelle Milan Genoa: la legge dell’ex con Colombo, Leao provvidenziale. Disastro Stanciu VOTI
Pagelle Milan Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26
MILAN: Maignan 6; Tomori 6, Gabbia 5 (75′ Athekame 6), Pavlovic 6; Saelemaekers 5.5 (65′ Fullkrug 5.5), Fofana 5 (46′ Loftus-Cheek 6), Modric 6, Rabiot 6, Bartesaghi 5; Leao 6.5, Pulisic 5.5. All. Allegri 5.5
Genoa: Leali 7; Marcandalli 6.5, Ostigard 7, Vasquez 6.5; Norton-Cuffy 6, Malinovskyi 6.5 (63′ Ellertsson 6), Frendrup 6, Thorsby 6 (63′ Masini 6), Martin 6 (83′ Stanciu 4.5); Vitinha 6.5 (75′ Ekhator 6.5), Colombo 7 (83′ Otoa SV). All. De Rossi 6.5