Pagelle Napoli Chelsea, i voti della sfida valida per l’ultima giornata Champions League: I VOTI

Pagelle Napoli Chelsea, i TOP e FLOP e i voti ai protagonisti del match per l’ultima giornata di Champions League

Il Maradona ha vissuto Napoli Chelsea match valido per l’ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26. La squadra di Rosenior ha affrontato quella di Conte , tra le protagoniste in Serie A. Ecco i Top e Flop della Sfida:

NAPOLI – Meret 6; Di Lorenzo 6, Juan Jesus 5 (67′ Gutierrez 5.5), Buongiorno 5.5; Spinazzola 5.5 (82′ Beukema sv), Lobotka 6, McTominay 5.5, Olivera 7; Vergara 7, Elmas 5.5 (82′ Lukaku sv); Højlund 6.5.

CHELSEA – Sanchez 6; Malo Gusto 5.5 (59′ Chalobah 6), James 6, Fofana 5, Cucurella 6; Santos 6 (59′ Gittens 6), Caicedo 6; Estevao 5.5 (74′ Garnacho sv), Fernandez 6.5, Pedro Neto 5.5 (46′ Palmer 7.5); Joao Pedro 7.5.

