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Pagelle Napoli Lecce: Politano da sogno, Hojlund brilla! Bene Banda e Ngom. I VOTI
Pagelle Napoli Lecce: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Napoli Lecce: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
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PAGELLE NAPOLI LECCE
NAPOLI – Meret 5,5; Beukema 5,5, Buongiorno 6, Olivera 5,5; Politano 7,5 (72′ Mazzocchi sv), Anguissa 5 (46′ McTominay 6), Gilmour 7, Spinazzola 6 (72′ Gutierrez sv); Elmas 5 (46′ De Bruyne 6,5), Alisson Santos 6 (85′ Giovane sv); Hojlund 7.
LECCE – Falcone 6; Veiga 5,5, Siebert 6,5, Tiago Gabriel 5,5, Gallo 5,5 (79′ Ndaba sv); Coulibaly 6,5 (46′ Gandelman 5,5), Ramadani 5,5, Ngom 6,5 (85′ Fofana sv); Pierotti 5,5 (79′ N’Dri sv), Stulic 6 (59′ Cheddira 5,5), Banda 6,5.
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