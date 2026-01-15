Pagelle Napoli Parma, i voti dei giornali: Rinaldi muro insuperabile, Olivera bocciato e Conte senza idee

Pagelle Napoli Parma, il confronto dei voti dei quotidiani: Rinaldi muro insuperabile, Olivera bocciato e Conte senza idee

Un’occasione monumentale gettata alle ortiche per il Napoli, un punto di platino per il Parma in ottica salvezza. La sintesi dello 0-0 andato in scena al “Maradona” è impietosa per gli uomini di Antonio Conte: il pareggio a reti bianche permette all’Inter di allungare in classifica, scavando un solco che inizia a preoccupare. L’analisi dei quotidiani sportivi (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport) evidenzia un quadro chiaro: i Partenopei sono mancati proprio laddove solitamente eccellono, ovvero sugli esterni e nella fantasia offensiva.

Tra le file degli Azzurri, è quasi impossibile trovare un migliore in campo assoluto. La Gazzetta salva con riserva la concentrazione di Amir Rrahmani (voto 6), leader difensivo kosovaro, mentre Tuttosport premia la spinta del capitano Giovanni Di Lorenzo e la garra di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, tuttavia, divide la critica: per il quotidiano torinese è da 6.5 (sfortunato sul gol annullato), mentre il Corriere lo punisce con un 5.5, sottolineando come si sia spento alla distanza. Il capitolo “Flop” è invece affollato e rumoroso. Il peggiore è unanimemente Mathias Olivera: il terzino uruguaiano incassa un 5 secco ovunque, definito “invisibile” e “anonimo” sulla corsia mancina. Male anche l’olandese Noa Lang (5 per la Rosea), apparso come un fantasma, e i subentrati Matteo Politano e David Neres, incapaci di dare la scossa. Bocciatura netta anche per la guida tecnica: il duo Conte-Stellini riceve un grave 5 per aver proposto una squadra “piatta e senza idee”.

Musica diametralmente opposta in casa Parma. I Ducali celebrano il loro nuovo eroe: Filippo Rinaldi. Il giovane portiere esordiente è il migliore in campo indiscusso, con voti che oscillano tra il 7 e il 7.5 per aver abbassato la saracinesca con interventi decisivi. Sugli scudi anche la difesa, con Stefano Troilo e Alessandro Circati (voto 7) perfetti nell’ingabbiare il centravanti avversario. Applausi, infine, per il tecnico Cuesta: se per il Corriere il suo 6 è figlio di una gara di puro contenimento, Tuttosport lo esalta con un 7 per l’organizzazione tattica che ha imbrigliato i campioni d’Italia, complicando la fuga verso la vetta dei Nerazzurri.

