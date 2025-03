Pagelle Panathinaikos Fiorentina: TOP e FLOP del match di Conference League

I top e i flop del match valido per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2024-2025: pagelle Panathinaikos Fiorentina

La sfida di Atene ha detto che il Panathinaikos è un avversario molto serio per la Fiorentina. Ecco migliori e peggiori della due formazioni.

I TOP

Djuricic ha fatto una gara splendida, per continuità, tasso di creatività delle sue scelte e incidenza sul risultato. La sintesi estrema lo vede scrivere l’incipit dell’1-0 con un’imbucata nello stretto e d’esterno raffinato per Maksimovic, che poi gira il tutto a Swiderski. Poi conclude all’indirizzo di Terracciano che non trattiene la sfera e origina il raddoppio dello stesso Maksimovic. Infine, va via sulla sinistra e mette in mezzo il pallone che Tete trasforma nel punto della vittoria. C’è poi un’ulteriore appendice: il palo colpito con una giocata raffinatissima, con controllo d’esterno e tiro a giro. A Sassuolo si saranno ammalati di nostalgia stasera. Nella Fiorentina Gosens prende parte a entrambe le reti viola con due suggerimenti ottimamente calibrati: uno è un cross per Beltran, l’altro un invito all’indietro per Fagioli.

I FLOP

Arao è sfortunato nel deviare la conclusione di Fagioli che vale il 2-2 ingannando Dragowski. Ma la colpevolezza vera è che accorcia con troppa timidezza, quella che basta per concedere al centrocampista la possibilità di scoccare il tiro con relativa tranquillità. Vero, Terracciano mette le unghie per deviare sul palo il tiro di Djuricic che poteva valere il 4-2. Ma la rete del 2-0 è tutta responsabilità sua, una papera vera e propria con una presa più che mai sfuggente. E dire che Palladino aveva speso parole forti a garanzia della sua scelta nella conferenza di vigilia.