Pagelle Parma Atalanta: TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026: pagelle Parma Atalanta.

VOTI PARMA

All’esordio, Patrick Cutrone lascia subito il segno: entra in campo e trova il gol, dimostrando grande concretezza e senso del gol. Il suo impatto è da applausi e vale un meritato 7 in pagella. A centrocampo si distingue Adrián Bernabé, autore di una prestazione dinamica e intensa. Lo spagnolo gioca con continuità e personalità, meritandosi un 6,5. Stesso voto per Delprato, solido in fase difensiva e sempre pronto a farsi vedere nell’area avversaria, dove crea pericoli con i suoi inserimenti puntuali.

Un altro contributo importante arriva da Oristanio, che porta qualità e fantasia in un momento complicato per la squadra. Anche lui prende 6,5, dimostrando di poter essere un punto di riferimento tra le linee. Più in difficoltà invece Pellegrino, costretto a reggere il peso del reparto difensivo quasi da solo, tra i tre centrali della Dea. La sua prova, pur non brillante, resta comunque sufficiente (6).

Deludono invece Sorensen e Keita, entrambi valutati con un 5. Il primo appare insicuro, poco deciso e con scelte spesso sbagliate. Il secondo commette due errori in fase di impostazione che potevano risultare molto gravi. Inoltre, fatica a tenere il ritmo e manca di precisione tecnica.

In sintesi, una prestazione complessivamente positiva per alcuni singoli, ma con zone d’ombra evidenti soprattutto in fase difensiva.

VOTI:

Carnesecchi 6,5

Djimsiti 5,5

Scalvini 5

Hien 6

Bellanova 5,5

De Roon 6

Pasalic 7

Zalewski 6

De Ketelare 5,5

Scamacca 6

Maldini 5,5

Krstovic 5,5

Sulemana 5

Brescianini SV

Zappacosta SV