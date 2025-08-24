Pagelle Roma Bologna: Wesley corre e decide, Dybala entra e incanta. L’ultimo di Italiano a mollare è… I voti dei giornali ai protagonisti dell’Olimpico

Ha deciso un nuovo acquisto la sfida dell’Olimpico tra Roma e Bologna, unica gara in calendario che metteva contro due formazioni che parteciperanno alle coppe europee. Chi sono stati i migliori delle due squadre? Ecco giudizi e voti della sfida da parte della stampa specializzata.

WESLEY – Non è il solo 7 per La Gazzetta dello Sport (c’è anche Koné), ma è colui che merita una sottolineatura in più: «Quando spinge ha il motorino, attacca bene gli spazi e il gol può cambiargli la vita. Deve trovare più precisione nelle scelte: è in crescita». Per il Corriere dello Sport vale mezzo voto in più il suo debutto italiano: «Corri Wesley, corri», l’urlo dalle tribune. E Wesley corre. E segna. Il diavoletto di Gasp e Massara si prende la scena con una rete tutta ostinazione e forza di volontà: la cosiddetta “tigna” romanesca».

DYBALA – Tuttosport, quasi lo rimpiangesse in maglia bianconera (cosa lecita) lo equipara al brasiliano match-winner col 7: «Appena entrato mira all’angolo, ma trova un super Skorupski. La classe non è acqua».

CASTRO – Nel Bologna nessuno eccelle davvero, ma la Rosea sottolinea comunque la prestazione dell’argentino: «Dà vivacità e guarda la porta, va in pressione e la storia un po’ cambia. Colpo sulla traversa fintando il cross, con lui va meglio».

ORSOLINI – Per il Corriere dello Sport si eleva su tutti guadagnandosi il 6,5, unico della formazione di Vincenzo Italiano ad andare oltre il compitino: «Conclusioni e accelerazioni: è l’ultimo a mollare».

CAMBIAGHI – Per Tuttosport i 6,5 non mancano. Segnaliamo quello di un altro attaccante che si è guadagnato l’attenzione: «Si accende solo a fasi alterne. Ma quando lo fa offre buon supporto alla manovra. L’ultimo ad arrendersi nel finale». La frase conclusiva, vedi sopra, pone un dubbio che non sarà amletico, però resta: ma chi è stato davvero l’ultimo a mollare tra gli emiliani?