Voti&Stats
Pagelle Roma Cagliari: Malen sempre più protagonista, doppietta decisiva. Male Kilicsoy! I VOTI
Pagelle Roma Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Roma Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:
PAGELLE ROMA CAGLIARI
ROMA –Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Ghilardi 6; Celik 7.5, Pisilli 6.5, Cristante 6 (84′ El Aynaoui sv), Wesley 6; Soulé 6 (84′ Venturino sv), Pellegrini 6 (67′ Zaragoza 6); Malen 8 (84′ Arena sv).
CAGLIARI – Caprile 6; Zé Pedro 5 (87′ Zappa sv), Dossena 5, Juan Rodriguez 6, Obert 5.5; Adopo 6, Gaetano 5 (87′ Trepy sv), Mazzitelli 5.5 (59′ Sulemana 6); Palestra 6, Kilicsoy 5.5 (73′ Pavoletti 6), Esposito 5.5 (73′ Idrissi 6).
LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano