Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Voti&Stats

Pagelle Roma Cagliari: Malen sempre più protagonista, doppietta decisiva. Male Kilicsoy! I VOTI

Published

50 minuti ago

on

By

torino roma malen

Pagelle Roma Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Roma Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:

PAGELLE ROMA CAGLIARI

ROMA –Svilar 6; Mancini 6.5, Ndicka 6.5, Ghilardi 6; Celik 7.5, Pisilli 6.5, Cristante 6 (84′ El Aynaoui sv), Wesley 6; Soulé 6 (84′ Venturino sv), Pellegrini 6 (67′ Zaragoza 6); Malen 8 (84′ Arena sv).

CAGLIARI Caprile 6; Zé Pedro 5 (87′ Zappa sv), Dossena 5, Juan Rodriguez 6, Obert 5.5; Adopo 6, Gaetano 5 (87′ Trepy sv), Mazzitelli 5.5 (59′ Sulemana 6); Palestra 6, Kilicsoy 5.5 (73′ Pavoletti 6), Esposito 5.5 (73′ Idrissi 6).

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato55 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto5 ore ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×