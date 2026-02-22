Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Ultime Notizie

Pagelle Roma Cremonese: Thorsby spreca, Ndicka e Pisilli no. Cristante è eterno VOTI

Published

51 minuti ago

on

By

roma gol cristante

Pagelle Roma Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Roma Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26

ROMA: Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6 (46′ El Aynaoui 6); Celik 6.5 (85′ Ziolkowski SV), Koné 6, Cristante 7.5, Wesley 6; Zaragoza 6 (56′ Venturino 6), Pellegrini 6.5 (72′ Pisilli 7); Malen 6.5. All. Gasperini 7.5

CREMONESE: Audero 6; Terracciano 6, Folino 5.5, Luperto 5.5; Zerbin 6 (74′ Faye 5.5), Thorsby 5, Payero 6 (49′ Bondo 5.5), Maleh 5.5, Pezzella 5.5 (74′ Djuric 6); Bonazzoli 5.5, Sanabria 5 (63′ Vardy 5). All. Nicola 5

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato52 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Upload Upload
Hanno Detto12 ore ago

Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload Durante l’ultima puntata...
Change privacy settings
×