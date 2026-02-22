Ultime Notizie
Pagelle Roma Cremonese: Thorsby spreca, Ndicka e Pisilli no. Cristante è eterno VOTI
Pagelle Roma Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26
ROMA: Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 7, Ghilardi 6 (46′ El Aynaoui 6); Celik 6.5 (85′ Ziolkowski SV), Koné 6, Cristante 7.5, Wesley 6; Zaragoza 6 (56′ Venturino 6), Pellegrini 6.5 (72′ Pisilli 7); Malen 6.5. All. Gasperini 7.5
CREMONESE: Audero 6; Terracciano 6, Folino 5.5, Luperto 5.5; Zerbin 6 (74′ Faye 5.5), Thorsby 5, Payero 6 (49′ Bondo 5.5), Maleh 5.5, Pezzella 5.5 (74′ Djuric 6); Bonazzoli 5.5, Sanabria 5 (63′ Vardy 5). All. Nicola 5