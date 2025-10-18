Pagelle Roma Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Roma Inter: ecco i TOP e FLOP della squadra giallorossa di Gasperini e i nerazzurri di Chivu. Le valutazioni

L’Inter espugna l’Olimpico e supera la Roma, conquistando la vetta della classifica in compagnia proprio dei giallorossi e del Napoli, fermato a sorpresa dal Torino nell’altro anticipo. La squadra di Chivu manda così un messaggio forte al campionato: quarto successo consecutivo e primo scontro diretto vinto, a conferma di una crescita costante e di ambizioni sempre più concrete. I voti del match:

I VOTI

ROMA: Svilar 5; Hermoso 6 (73′ Baldanzi sv), Mancini 6.5, N’Dicka 5.5 (56′ Ziolkowksi 6); Celik 6, Koné 6.5, Cristante 6, Wesley 5.5; Soulé 5 (80′ Ferguson sv), Pellegrini 5 (55′ Dovbyk 5.5); Dybala 6.5 (73′ Bailey sv)

INTER: Sommer 6,5; Akanji 6,5, Acerbi 6+, Bastoni 6,5; Dumfries 6+, Barella 7- (Zielinski s.v.), Calhanoglu 6,5 (Frattesi 6), Mkhitaryan 6-, Dimarco 6 (Carlos Augusto s.v.); Lautaro 5,5 (Pio Esposito 6,5), Bonny 7+ (Sucic 6).

