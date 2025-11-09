Voti&Stats
Pagelle Roma Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Roma Udinese, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026
Queste le nostre pagelle di Roma Udinese, finita con il successo dei giallorossi per 2-0 all’Olimpico grazie alle reti di Pellegrini e Celik.
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6.5, Ndicka 6, Hermoso 6; Celik 6.5, Cristante 6, Koné 6.5, Wesley 6.5; Soulé 5.5, Pellegrini 6.5; Dovbyk 6. Subentrati: 42′ Baldanzi 6, 74′ El Aynaoui 6, 74′ El Shaarawy 6, 90′ Ghilardi sv, 90′ Ziolkowski sv
UDINESE (3-5-2): Okoye 6.5; Bertola 5.5, Kabasele 6, Solet 6; Zanoli 6, Ekkelenkamp 6, Karlstrom 6, Atta 6, Kamara 6; Zaniolo 6, Buksa 6. Subentrati: 53′ Palma 6, 72′ Piotrowski 6, 72′ Davis 5.5, 82′ Zemura sv, 82′ Bayo sv.
