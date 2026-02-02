Pagelle Torino Lecce: Vlasic e Adams trascinano i granata, il caso Coulibaly divide i quotidiani. I voti dei giornali ai protagonisti in campo

Il successo di misura ottenuto dal Torino contro il Lecce lascia in eredità tre punti fondamentali per la classifica e una serie di indicazioni chiare sulle prestazioni dei singoli. La sfida, spigolosa e risolta solo da un lampo di pura qualità tecnica, viene analizzata approfonditamente dai principali quotidiani sportivi, che concordano nell’esaltare la trequarti dei padroni di casa e nel salvare quasi esclusivamente il portiere degli ospiti.

Tra le file dei Granata, i giudizi sono quasi unanimi. Per La Gazzetta dello Sport, la palma del migliore in campo spetta a Nikola Vlasic: il fantasista croato, definito “anima e nobiltà” della manovra, strappa un 7,5 grazie alla sua capacità di agire da tuttocampista e di confezionare l’assist decisivo. Tuttosport, pur apprezzando la prova del numero 10 (voto 7), celebra Che Adams: l’attacco scozzese, autore del gol vittoria, viene premiato con un 7,5 per il cinismo mostrato nello sfruttare l’unica palla giocabile dei suoi 45 minuti. Applausi scroscianti per Saul Coco: il centrale della Guinea Equatoriale, sceso in campo con una vistosa fasciatura alla testa, ha meritato un 7 da entrambe le testate per una prova da vero gladiatore. Positive anche le prime volte dei giovani difensori Marianucci e Guillermo Maripán.

Discorso diametralmente opposto per la formazione guidata da Eusebio Di Francesco. Il Lecce esce dal match con le ossa rotte, aggrappandosi disperatamente solo a Wladimiro Falcone. L’estremo difensore romano è il migliore indiscusso (voto 7), protagonista di interventi prodigiosi che hanno evitato un passivo peggiore. Bocciati invece Danilo Veiga, colpevole sul gol subito, e l’attaccante Santiago Pierotti, apparso sterile.

Il vero caso di giornata riguarda però Lassana Coulibaly. La prestazione del mediano maliano ha letteralmente spaccato la critica, creando una “doppia verità”. Tuttosport lo punisce con un grave 5, accusandolo di “mollezza” nel contrasto decisivo sul gol. Visione ribaltata dalla Rosea, che gli assegna un 6,5 definendolo un “leone” irriducibile nel recupero palla.

