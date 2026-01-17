Connect with us

Voti&Stats

Pagelle Udinese Inter, i voti della sfida al Bluenergy Stadium: Lautaro in gol, bianconeri sconfitti

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

57 minuti ago

on

By

gol Lautaro Udinese Inter

Pagelle Udinese Inter, i voti della Bluenergy Stadium: analisi dei protagonisti della 21a giornata di Serie A! Ecco i top e i flop

Si chiude Udinese Inter, con la vittoria dei nerazzurri nella sfida valida per la 21a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo alla Bluenergy Stadium.

I VOTI

UDINESE: Okoye 6.5; Kristensen 6, Kabasele 5.5 (75′ Bertola 6), Solet 5; Zanoli 5.5 (75′ Ehizibue 6), Piotrowski 5 (45′ Miller 6), Karlstrom 5, Ekkelenkamp 6 (84′ Bayo sv), Kamara 6; Atta 5.5 (75′ Gueye 6), Davis 5.5. 

INTER: Sommer 6.5; Bisseck 6, Akanji 6.5, Carlos Augusto 6.5 (77′ Acerbi sv); Luis Henrique 6, Barella 6.5, Zielinski 6.5 (88′ Sucic sv), Mkhitaryan 6 (78′ Frattesi sv), Dimarco 7.5; Lautaro 8 (88′ de Vrij sv), Esposito 6 (68′ Bonny 6).

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:
Change privacy settings
×