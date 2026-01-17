Voti&Stats
Pagelle Udinese Inter, i voti della sfida al Bluenergy Stadium: Lautaro in gol, bianconeri sconfitti
Pagelle Udinese Inter, i voti della Bluenergy Stadium: analisi dei protagonisti della 21a giornata di Serie A! Ecco i top e i flop
Si chiude Udinese Inter, con la vittoria dei nerazzurri nella sfida valida per la 21a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo alla Bluenergy Stadium.
I VOTI
UDINESE: Okoye 6.5; Kristensen 6, Kabasele 5.5 (75′ Bertola 6), Solet 5; Zanoli 5.5 (75′ Ehizibue 6), Piotrowski 5 (45′ Miller 6), Karlstrom 5, Ekkelenkamp 6 (84′ Bayo sv), Kamara 6; Atta 5.5 (75′ Gueye 6), Davis 5.5.
INTER: Sommer 6.5; Bisseck 6, Akanji 6.5, Carlos Augusto 6.5 (77′ Acerbi sv); Luis Henrique 6, Barella 6.5, Zielinski 6.5 (88′ Sucic sv), Mkhitaryan 6 (78′ Frattesi sv), Dimarco 7.5; Lautaro 8 (88′ de Vrij sv), Esposito 6 (68′ Bonny 6).
