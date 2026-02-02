Connect with us
Pagelle Udinese Roma: magia di Ekkelenkamp, delude l’attacco giallorosso VOTI

1 ora ago

Pagelle Udinese Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26

UDINESE: Okoye 6; Solet 6.5, Kristensen 6.5, Bertola 6 (79′ Kabasele 6); Ehizibue 6, Karlstrom 6, Miller 7 (79′ Zarraga 6), Zemura 6; Ekkelenkamp 7.5 (92′ Bayo SV), Atta 6.5; Davis 6.5 (56′ Gueye 6, 92′ Zaniolo SV). All. Runjaic 7

ROMA: Svilar 6.5; Mancini 6, Ndicka 5.5, Hermoso 5.5 (70′ Ghilardi 6); Celik 6 (79′ Tsimikas 6), Cristante 5, El Aynaoui 5.5 (78′ Pisilli 6), Wesley 6.5; Soulé 5.5 (79′ Robinio Vaz 6), Pellegrini 5.5 (67′ Venturino 6); Malen 5.5. All. Gasperini 5.5

