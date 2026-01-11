Lazio News
Pagelle Verona Lazio: sfortunato Nelsson, Lazzari decisivo. L’esordio di Taylor…VOTI
Pagelle Verona Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 2025/26
VERONA: Montipò 6,5; Nelsson 5,5, Bella-Kotchap 7 (Unai Nunez SV), Valentini 6; Bradaric 6,5, Niasse 6, Gagliardini 5,5 (76′ Serdar 6), Bernede 6, Frese 6,5; Giovane 6 (dal 68′ Mosquera 6), Orban 5,5 (Sarr 6,5). All. Zanetti 6.
LAZIO: Provedel 6; Marusic 6, Gila 6,5, Romagnoli 5,5, Pellegrini 6 (Lazzari 7); Taylor 6, Cataldi 6 (Rovella 6) , Vecino 5,5; Cancellieri 5,5, Noslin 6 (Ratkov 6), Isaksen 5,5. (Pedro 6). All. Sarri 7