Palacios Inter, il nerazzurro verso il Santos: nuovo capitolo per il difensore argentino

Palacios Inter, il nerazzurro si avvicina a grandi passi al Santos: nuovo capitolo per il difensore argentino. Le ultime

Tomas Palacios, promettente difensore centrale argentino classe 2004, è pronto a intraprendere una nuova avventura professionale. Secondo quanto riportato dal portale brasiliano UOL, il giovane talento è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Santos FC, storico club del calcio brasiliano noto per aver lanciato leggende come Pelé e Neymar. Il trasferimento dall’Inter avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto, e l’ufficialità dell’operazione è attesa a breve.

Arrivato a Milano nel 2023 dall’Independiente Rivadavia, squadra argentina di Mendoza, Palacios era stato accolto con grandi aspettative. Tuttavia, in maglia nerazzurra non ha trovato spazio nella prima squadra, venendo successivamente ceduto in prestito al Monza. Anche lì, il difensore non è riuscito a imporsi, restando ai margini delle rotazioni. Nonostante ciò, le sue qualità fisiche e tecniche — tra cui spiccano velocità, aggressività e buona lettura difensiva — hanno attirato l’interesse di diversi club europei, tra cui società in Spagna e Svizzera.

La scelta finale è però ricaduta sul Santos, una destinazione che offre a Palacios l’opportunità di rilanciarsi in un ambiente più familiare e competitivo. Il club paulista, attualmente impegnato in un processo di rinnovamento, punta su giovani talenti da valorizzare nel proprio progetto tecnico. Per Palacios, si tratta di una chance concreta per ottenere minuti, fiducia e continuità.

Dal punto di vista dell’Inter, l’operazione rappresenta una strategia utile per alleggerire la rosa e favorire la crescita di un giocatore ancora acerbo. Il diritto di riscatto inserito nell’accordo consente al Santos di acquistare il difensore a titolo definitivo qualora dovesse esplodere nel campionato brasiliano, garantendo al club nerazzurro un ritorno economico da reinvestire.

Con questa mossa, Tomas Palacios punta a scrivere una nuova pagina della sua carriera, mentre l’Inter osserva da lontano, consapevole che il futuro potrebbe riservare sorprese.