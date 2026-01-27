Palermo, Augello allo scoperto: «Inzaghi ci trasmette la voglia di arrivare e di vincere! Ecco cosa fa durante gli allenamenti e le partite»

Palermo, Tommaso Augello ha rilasciato un’intervista nella quale ha inquadrato la stagione dei rosanero di Filippo Inzaghi

È uno degli stakanovisti del Palermo: Tommaso Augello, esterno sinistro classe 1994 ex Sampdoria e Cagliari, si racconta in esclusiva al Corriere dello Sport-Stadio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IL PAREGGIO DI MODENA «Partita difficile su un campo difficile. Primo tempo equilibrato, nel secondo c’era la sensazione di potere fare qualcosa in più. Loro erano calati tanto fisicamente e fino all’episodio del gol annullato avevamo in mano la partita ma negli ultimi 25-30 metri non siamo stati molto qualitativi e non siamo riusciti a mettere veramente in difficoltà il Modena dal punto di vista delle occasioni».

LA SOLIDITÀ DIFENSIVA «Il fatto di non prendere gol per così tante partite è un aspetto importante. Difenderci in maniera ordinata e di conseguenza subire pochi gol è una nostra caratteristica e alla lunga pagherà. Sono convinto che faremo qualche gol in più nelle partite più tirate in modo da ottenere un maggior numero di risultati pieni rispetto a qualche pareggio di troppo».

LA CLASSIFICA E IL RITMO DELLE PRIME «E’ ancora molto presto, tutte le squadre avranno un calo. E’ capitato a noi e sono certo che capiterà anche alle altre che sono sopra. Dobbiamo essere pronti, continuare questa striscia positiva e sono convinto che alla fine saremo tutte lì nel momento decisivo».

L’IMPATTO DI INZAGHI E IL CONFRONTO CON RANIERI «La determinazione e la fame che ci inculca tutti i giorni sia in partita che durante gli allenamenti. Ci trasmette la voglia di arrivare, di vincere ed essere sempre determinanti in tutto ciò che facciamo ogni giorno».

L’APPELLATIVO DI “PROFESSORE” E GLI STUDI UNIVERSITARI «L’ho saputo attraverso la stampa. Ricevere questo complimento da un allenatore così importante e una persona così carismatica mi fa sicuramente piacere»

IL RENDIMENTO PERSONALE E IL DIGIUNO DA GOL «Giocare tutte le partite e contribuire a raggiungere l’obiettivo di squadra. Penso solo a quello. Poi se dovessero arrivare gli assist sarei contento e lo stesso vale per un gol ma non è questa la mia priorità».

BILANCIO PERSONALE «Sono soddisfatto degli ultimi due mesi. All’inizio forse c’è stato un periodo un po’ di adattamento. Sicuramente posso fare meglio ma, anche per quello che richiede il mister, penso che sto facendo un buon lavoro. Certamente posso mostrare di più le mie caratteristiche e sono sicuro che lo farò».

LA NUOVA SERIE B «Mi sembra che ci sia molta più intensità e fisicità. I ritmi, inoltre, sono più alti».

[gpt_ad type="article" device="mobile"]