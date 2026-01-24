Palestra Cagliari, primo gol in Serie A per il gioiello classe 2005. Cosa è successo contro la Fiorentina, la ricostruzione

Palestra Cagliari, contro la Fiorentina l’esterno classe 2005 ha segnato il primo gol in Serie A. Cosa è successo, la ricostruzione

Ci sono momenti che segnano un “prima” e un “dopo” nella carriera di un calciatore. Per Marco Palestra, la sfida del “Franchi” contro la Fiorentina rappresenta esattamente questo spartiacque. Il giovane laterale del Cagliari ha scelto un palcoscenico prestigioso per mettere a segno la sua prima rete in campionato, un gol che resterà indelebile nella memoria dei tifosi sardi e dello stesso ragazzo.

La dinamica: freddezza da veterano davanti a De Gea

La rete che ha di fatto chiuso i giochi a Firenze è arrivata in avvio di ripresa, al termine di una splendida azione corale che manifesta la salute tattica della squadra. Tutto nasce dall’intuizione di Sebastiano Esposito, che ha letto il taglio del compagno servendolo con i tempi giusti. Ricevuta palla sulla fascia, Palestra non ha tremato. Trovatosi a tu per tu con David De Gea il difensore ha sfoderato un diagonale rasoterra chirurgico. La palla si è insaccata all’angolino, rendendo vano qualsiasi tentativo di intervento dell’estremo difensore viola. Un’esecuzione impeccabile, che ha dimostrato un istinto da bomber di razza insolito per chi, di mestiere, dovrebbe preoccuparsi prima di difendere.

Un terzino moderno nel mirino delle Big

L’esultanza di Palestra non racconta solo la gioia personale, ma certifica la crescita esponenziale di un prospetto che sta bruciando le tappe. Nonostante ricopra un ruolo difensivo, il classe 2005 interpreta la fascia con la modernità richiesta dal calcio contemporaneo: spinta costante, inserimenti puntuali e, ora, anche concretezza in zona gol. Prestazioni di questo livello non passano inosservate. Non è un mistero che il suo profilo sia cerchiato in rosso sul taccuino dell’Inter e della Juventus. Questo gol, che unisce tecnica e personalità, non farà altro che aumentare le quotazioni del ragazzo in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Per ora se lo gode il Cagliari, ma il futuro di Palestra sembra destinato a grandi palcoscenici.